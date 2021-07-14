Переговоры спецпосланника президента США по климату Джона Керри в Москве сконцентрированы на его непосредственной сфере ответственности. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС уточнить, привез ли бывший госсекретарь США Керри в столицу России какие-либо послания от американской администрации, не касающиеся климата, ведет ли он в Москве переговоры и по другим вопросам.

«Бывший госсекретарь, мой бывший босс, спецпосланник… У него много титулов», — сказала Псаки, работавшая в прошлом во внешнеполитическом ведомстве США под началом Керри. «Сфера его [Керри] ответственности — климат. На этом сконцентрированы его переговоры и обсуждения», — отметила затем официальный представитель главы администрации США Джо Байдена. В подробности Псаки вдаваться не стала. (ТАСС)