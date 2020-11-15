В Вашингтоне задержаны около 20 человек после стычек сторонников и противников Трампа

После митинга в поддержку действующего президента США Дональда Трампа на улицах Вашингтона начались столкновения. Об этом пишет NBC Washington.

14 ноября в американской столице прошел многотысячный митинг против результатов президентских выборов. К вечеру на улицы вышли и противники Трампа.

По данным издания, как минимум один человек получил ножевые ранения в результате драки между двумя большими группами людей. Пострадавший находится в критическом состоянии.

Всего в Вашингтоне было задержано не менее 20 человек, двое сотрудников полиции получили ранения.