В Узбекистане люди массово вышли на акции протеста. Они выступают против конституционной реформы, которая позволит «обнулить» президентский срок Шавката Мирзиеева по примеру Владимира Путина.

Кроме того, поправки в Конституцию ликвидируют широкую автономию крупнейшего региона страны — Каракалпакстана. Сейчас он указан как суверенная республика с правом выхода из состава Узбекистана на основании референдума. Эти положения предлагается исключить.

Участники протестов заявляют, что причиной недовольства стало не стремление отделиться от Узбекистана, а попытка властей грубо нарушить конституционные права и ликвидировать особый статус региона.

Сегодня лидер оппозиции, юрист Даулетмурат Тажимуратов объявил, что согласовал с властями проведение мирного митинга 5 июля. Однако несколько часов назад люди в штатском забрали его с семьей и увезли в неизвестном направлении. Народ стихийно начал выходить на улицу, требуя немедленно освободить Тажимуратова.

Узбекские медиа массовые акции протеста игнорируют. Кроме того, сообщается, что в Каракалпакстане уже неделю наблюдаются проблемы с интернетом.

Мирзиеев занимает пост президента с 2016 года. Он сообщил, что поправки вынесут на общенациональный референдум, чтобы это была «поистине народная Конституция». В следующем году лидеру Узбекистана исполняется 65 лет. Он должен был сложить полномочия в 2026 году, когда закончится второй из двух разрешенных законом сроков его пребывания в должности.

Поправки предлагают продлить срок президентства с пяти до семи лет. Если их примут, то в теории Мирзиеев сможет править Узбекистаном еще 14 лет.

При этом вице-спикер Сената страны Садык Сафаев заявил, что Мирзиеев не является политиком, «цепляющимся за власть». На президентских выборах в октябре 2021 года он набрал 80,1% голосов избирателей.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. За все время поправки в нее вносились 15 раз. (moscowtimes.ru)