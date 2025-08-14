В Сербии вечером 13 августа произошло обострение длящегося уже девять месяцев противостояния антиправительственных демонстрантов и студентов с полицией и активистами правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). В ходе столкновений пострадали более 60 гражданских и 16 сотрудников правопорядка, двое из которых ранены серьезно, заявил президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции, на которой также присутствовал глава МВД страны Ивица Дачич. «Только в помещениях СПП в Нови-Саде пострадали 64 гражданина», — сказал Вучич, добавив, что также были ранены пять бойцов отряда «Кобра» (специализированного подразделения военной полиции).

Акции протеста под названием «Сербия, проснись!» прошли в десятках городах Сербии (Нише, Чачаке, Смедерево и др.), основные события развивались в столице — Белграде и втором по населению городе страны Нови-Саде, отмечает «Радио Свобода». Поводом для выступлений стали столкновения в Воеводине 12 августа, во время которых пострадали несколько протестующих. В среду в Нови-Саде со стороны офисов СПП в протестующих запускали сигнальные ракеты и петарды, передает Reuters со ссылкой на репортажи частного телеканала N1 TV. На кадрах видны демонстранты, некоторые из которых были с окровавленными лицами и заявляли, что сторонники Вучича атаковали их палками и дубинками.

В Белграде полиция в полном боевом снаряжении преградила антиправительственным демонстрантам путь к парку у здания парламента, где сторонники Вучича с марта разбивают лагерь. В других районах столицы протестующие вступили в столкновения с полицией, которая не позволила им приблизиться к местным офисам СПП. Оппозиционное движение «За перемены» заявило, что ответственность за столкновения несут сторонники Вучича. «Нападения на людей с применением пиротехнических средств нарушают их право на жизнь и протест», — говорится в заявлении.

Со своей стороны Дачич заявил, что имело место «чудовищное нападение на государство», на полицию и на сербов, которые «мыслят иначе в политическом плане». Он подчеркнул, что все, кто нападал на сотрудников полиции, будут арестованы в течение 48 часов. 14 августа он сообщил, что в ходе протестов были задержаны 47 их участников, было заведено пять уголовных дел, а общее число пострадавших достигло почти 100 человек.

Вучич в своем выступлении обвинил в организации протестов иностранные силы и пообещал арестовать зачинщиков. «Лица, нарушившие закон, будут задержаны… Сегодня вечером мы предотвратили катастрофический сценарий, спланированный кем-то из-за рубежа», — сказал он.

Протесты в Сербии вспыхнули в ноябре 2024 года после гибели 16 человек из-за обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. В рамках уголовного дела силовики задержали 12 человек, включая экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Томислава Момировича. Власти предъявили им и бывшему главе министерства Горану Весичу обвинения в нанесении ущерба бюджету Сербии на $115,5 млн при заключении договора о реконструкции вокзала в Нови-Саде. Предыдущие масштабные протесты в стране прошли в конце июня.

Протестующие считают Вучича и его партию, находящихся у власти с 2012 года, ответственными за коррупцию в стране. Президент ранее отвергал требования о проведении досрочных выборов и заявлял, что они состоятся не раньше конца 2026 года. Второй и последний президентский срок самого Вучича истекает в 2027 году. По словам главы Сербии, он не собирается переписывать Конституцию, чтобы получить возможность пойти на следующий президентский срок. (moscowtimes.ru)