На основе проекта Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане в братской стране реализуется ряд мероприятий и проектов по случаю 130-летия известного азербайджанского поэта Ахмеда Джавада.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, оркестр народных музыкальных инструментов Узбекистана по заказу Азербайджанского культурного центра подготовил специальную концертную программу на основе произведений Ахмеда Джавада.

На концерте, состоявшемся в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами, присутствовали Азербайджанский культурный центр в Узбекистане, дипломаты посольств Азербайджана и Турции, руководство Общества дружбы «Узбекистан-Азербайджан», известные представители науки, культуры, образования страны, преподаватели и студенты, журналисты.

Ректор Ташкентского государственного педагогического университета, профессор Абдугаппар Киргизбоев, открыв мероприятие, рассказал об укрепляющихся день ото дня отношениях между тюркскими странами, подчеркнул дружбу и сотрудничество наших народов, имеющие одинаковое происхождение, язык, религию, культуру, обычаи и традиции. Ректор отметил, что концертная программа, организованная по случаю 130-летия азербайджанского поэта Ахмеда Джавада, посвящена поэтам нашей независимости, авторам наших национальных гимнов Ахмеду Джаваду, Абдулле Арипову, Мехмету Акифу Эрсою.

Директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Самир Аббасов в своем выступлении подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение отношениям с тюркскими государствами, а также с Узбекистаном, отметил, что глава государства Ильхам Алиев в течение года совершил три визита в братскую страну, и что эти встречи дали большой толчок развитию всех областей, в том числе и культурной сферы. Он рассказал, что в этом году в Азербайджане отмечается 130-летие нашего великого поэта Ахмеда Джавада, и что поэт воспевает наш гимн, являющийся государственным атрибутом, на высоком поэтическом языке. Дипломат отметил, что в творчестве лидеров духовного фронта нашего народа Ахмеда Джавада, Абдуллы Арипова, Мехмет Акифа Эрсоя много схожих черт и подчеркнул, что каждый гражданин должен гордиться этой самоотверженной интеллигенцией, которые сохранили верность нашему государству и независимости на протяжении всей своей жизни, они всегда поддерживали национальную борьбу.

Самир Аббасов сказал, что написанные Ахмедом Джавадом в духе патриотизма стихи о нашем трехцветном флаге актуальны и сегодня, и мы должны гордится тем, что этот флаг развевается в нашей культурной столице Шуше, освобожденной от оккупации Армении спустя 28 лет.

Секретарь посольства Турции в Узбекистане Бугра Доган и глава Тюркского фонда истории и культуры в Анкаре Низаметтин Айкурт высоко оценили идею дружеского концерта и выразили благодарность Азербайджанскому культурному центру за данный проект. Выступившие отметили, что главной мечтой этих трех поэтов независимости была единство тюркского мира и независимость наших народов, а написанные ими национальные гимны наших государств выражают любовь к стране и веру тюркского народа в свободу.

Далее был представлен концерт дружбы, который начался с выступления Оркестра народных музыкальных инструментов Государственной консерватории Узбекистана.

Сначала хоровая капелла консерватории исполнила государственные гимны Узбекистана, Азербайджана и Турции.

На концерте также были исполнены «Джан Азербайджан», «Чырпынырди Гара дениз», «Шукрия», «Лалелер» Ахмеда Джавада, «Мен нечун севаман Узбекистаны», «Улугумсан ватаним» Абдуллы Арипова, а также некоторые произведения Мехмета Акифа Эрсоя.

В концертной программе под дирижерством заслуженной артистки Узбекистана Фирузы Абдурахимовой узбекские артисты, лауреаты международных конкурсов Лазиз Усманов, Отабек Назаров, Кахраман Базаров, Санжар Гадиров, Бозорбек Холмуминов исполнили песни на слова из произведений трех поэтов.

Мероприятие прошло с аншлагом и сопровождалось бурными аплодисментами.