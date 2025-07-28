«Нафтогаз» договорился о поставках газа из Азербайджана с компанией SOCAR Energy Ukraine, принадлежащей азербайджанской нефтегазовой госкомпании SOCAR.

Азербайджанский газ на территорию Украины впервые поступит по Трансбалканскому маршруту, через территорию Болгарии и Румынии, сообщил на своей странице в Facebook глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Соглашение предусматривает тестовую поставку небольшого объема.

Другие подробности сделки не уточняются. Корецкий назвал ее «стратегически важным шагом, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству» Киева и Баку и диверсифицирует источники поставок.

Перед украинской компанией стоит сложная задача заполнить газовые хранилища в преддверии отопительного сезона, до начала которого осталось чуть более трех месяцев.