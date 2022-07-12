Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украину доставили очередную партию польских гаубиц «Краб», которые «мощно накормят нашего врага огнем».

Об этом президент сообщил в видеообращении.

Он рассказал, что сегодня в Киеве провел переговоры с вице-премьер-министром и министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

«А он привез нам «Крабы» – те, которые мощно накормят нашего врага огнем», — отметил Зеленский.

По его словам, ключевой темой переговоров было дальнейшее оборонное сотрудничество.

«Но важно не только то, о чем мы говорили, но и то, как мы говорили. Абсолютно уверенно в украинском будущем. В украинском европейском будущем. Так же происходят и все остальные мои переговоры. Это всегда чувствуется», — подчеркнул глава государства. (УНИАН)