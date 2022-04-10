Вторая фаза полномасштабной российско-украинской войны началась еще пять суток тому назад.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал в интервью «24 каналу», сообщает корреспондент Укринформа.

«Вторая фаза длится уже пять суток. Она началась пять дней тому назад. Единственное, что она началась не так, как ими предполагалось», — отметил советник руководителя ОП.

Он проинформировал, что российские войска пытались нанести удары одновременно с севера и с юга, то есть от Изюма и Волновахи. Однако, по его словам, благодаря работе Вооруженных сил Украины враг не может продвинуться по линии Угледар – Марьинка.

В то же время, напомнил Арестович, на севере захватчикам удалось взять Изюм и начать наступление в направлении Славянска – Краматорска. Однако он заверил, что украинские войска проводят на этой территории оборону успешно, поэтому продвижение врага приостановилось.

Как сообщалось, в Украине 46-й день продолжается полномасштабное вторжение войск России. Захватчики обстреливают и уничтожают ключевые объекты критической и гражданской инфраструктуры, жестоко пытают и убивают украинцев. Россия утверждает, что первая фаза ее военной операции в основном завершена, и она сосредоточится на полном «освобождении» восточного Донбасса.