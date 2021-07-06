Франция и Германия морально ответственны за потерю Украиной и Грузией территорий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает Forbes.

По его словам, Брюссель упрекает Киев в коррупции, хотя в европейских странах она тоже есть.

«Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на «Мистрали» от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что РФ «напала на Грузию и Украину» после того, как в 2008 году Париж и Берлин выступили против постоянного членства Киева и Тбилиси в НАТО. (gazeta.ru)