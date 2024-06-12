Независимая международная следственная комиссия ООН по правам человека обвинила Израиль и несколько палестинских организаций в военных преступлениях. Израиль совершил «преступления против человечности в виде истребления, убийств, сексуальных преследований, направленных против палестинских мужчин и мальчиков, принудительного переселения, пыток и бесчеловечного и жестокого обращения», говорится в отчете комиссии, представленном в среду, 12 июня.

Комиссия также указала, что действия ХАМАС и шести других палестинских вооруженных группировок 7 октября, а также продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля тоже рассматриваются как военные преступления. «ХАМАС и палестинские вооруженные группировки должны немедленно прекратить ракетные обстрелы и освободить всех заложников. Захват заложников является военным преступлением, — подчеркивается в документе.

В докладе отмечается, что «огромное» количество жертв среди гражданского населения в Газе и повсеместное разрушение гражданских объектов и инфраструктуры были неизбежным результатом израильской стратегии, предпринятой с намерением нанести максимальный ущерб, игнорируя принципы различия, соразмерности и надлежащих мер предосторожности.

Председатель комиссии, бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллэй, заявила, что Израиль должен немедленно прекратить свои боевые действия, а ХАМАС — ракетные обстрелы израильской территории.

По заявлению авторов документа, Тель-Авив препятствовал проведению комиссией расследований и ее доступу в зону боевых действий. Пресс-служба ООН заявила, что этот доклад представят государствам 19 июня на 56-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Посол Израиля в Совете ООН по правам человека в Женеве Мейрав Шадар обвинила комиссию в антиизраильской предвзятости. «Это еще раз доказало, что все ее действия служат политической повестке дня, направленной против Израиля», — заявила Шадар. (DW)