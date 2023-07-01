Европа должна поддержать вступление Украины в НАТО после завершения войны, в противном случае сохраняется вероятность нового конфликта. Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире немецкого телеканала Welt. При этом Кулеба подчеркнул, что Киев ожидает, что Берлин поддержит его заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

«Не повторяйте ошибку, которую канцлер Меркель совершила в Бухаресте в 2008 году, когда она жестко сопротивлялась любому прогрессу в вопросе членства Украины в НАТО», — призвал он. (DW)

