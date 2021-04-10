В Украине зафиксировали более 17 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 17 463 новых случаев заболевания COVID-19, следует из информации системы мониторинга распространения коронавируса.

По последним данным, наибольшее число новых случаев выявили в Киеве (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343) и Львовской (1342) областях.

За сутки выздоровели 10 722 пациента, 398 человек умерли.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев COVID-19, выздоровели более 1,4 млн пациентов, умерли от последствий заболевания 36 779 человек.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал кабмин Украины ввести общенациональный локдаун и ограничить передвижение граждан между регионами из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Днем ранее в украинском минздраве спрогнозировали ухудшение ситуации в стране. Число заболевших на Украине может достичь 30 тыс. человек в сутки в ближайшие 10 дней, указал глава министерства Максим Степанов.

7 апреля Степанов заявил о том, что страна может полностью справиться с пандемией коронавирусной инфекции до конца 2021 года благодаря вакцинации.

Вакцинация в республике началась в конце февраля произведенным в Индии препаратом Covishield — совместной разработкой AstraZeneca и Оксфордского университета. 25 марта на Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech в количестве 215 тыс. доз.

6 апреля стало известно, что американская фармкомпания Pfizer поставит на Украину 10 млн доз своей вакцины.

От использования российской вакцины на Украине отказались. В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «украинцы не кролики», на них экспериментировать нельзя. Киев также запретил регистрировать любые российские вакцины от коронавируса (iz.ru)