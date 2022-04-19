Украинские бойцы уничтожили четыре роты российских десантников.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

«Уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящие в состав 106-й парашютно-десантной дивизии», – говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск северного флота украинские бойцы уничтожили личный состав двух батальонных тактических групп (БТГ).

Напомним, по данным Пентагона в Украине находится 76 российских батальонно-тактических групп. 11 БТГ были введены в последние несколько дней, еще 22 – находятся к северу от Украины. (УНИАН)