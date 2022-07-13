В Украине в ходе боевых действий убит заместитель командира 39-го вертолетного полка России подполковник Виктор Пахольский. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в Twitter.

Он отметил, что тело подполковника транспортировали для погребения на родину в Саратовскую область.

О смерти Пахольского также писали саратовские порталы со ссылкой на администрацию муниципалитета.

На сайте администрации Пугачевского района Саратовской области приводятся слова врио губернатора Романа Бусаргина о Пахольском и об еще одном погибшем в Украине саратовчанине Александре Телятникове.