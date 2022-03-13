Уже расследуется более 1,7 тыс. военных преступлений Российской Федерации в Украине.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в социальной сети Facebook.

«Прокуратура фиксирует каждое военное преступление РФ на нашей земле — сейчас расследуется уже 1 717 уголовных производств», — заявила генпрокурор.

Из них 1 059 касаются нарушений законов и обычаев войны, а 658 — другие преступления.

Также Венедиктова напомнила о сборе доказательств российской агрессии на единой общегосударственной платформе warcrimes.gov.ua.

«Если вы стали свидетелем или жертвой, имеете фото или видеодоказательства — приобщайтесь к нашему фронту справедливости», — отметила генпрокурор.