Вооруженные силы Украины смогут перейти в контрнаступление при наличии тяжелого вооружения. Для освобождения временно оккупированных населенных пунктов необходима техника и живая сила.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона.

Он отметил, что для контрнаступления украинским военным необходимо большое количество техники, живой силы и тыла. Арестович отметил, что ВСУ перейдут в контрнаступление без оттягиваний, как только партнеры помогут Украине с вооружением.

«У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний», — объяснил советник главы Офиса президента.