Глава ЦРУ Джон Рэтклифф, посетивший Москву с неожиданным визитом на прошлой неделе, оказался бессилен убедить Владимира Путина пойти на уступки по Украине и, вероятно, напротив, только ужесточил позицию Кремля, пишет The Washington Post со ссылкой на источники среди западных чиновников и представителей российской элиты.

По словам собеседников WaPo, Рэтклифф пытался убедить руководство российских спецслужб, что Москва находится в слабом положении и что эскалация только ухудшит ситуацию. Но после встреч в Москве он пришел к выводу, что, хотя и донес свои предупреждения, не смог сдвинуть дело с мертвой точки. В России его визит сочли «попыткой убедить Путина остановить войну, а Путин прочитал это как слабость», сказал один из источников издания.

По данным WaPo, главной целью визита Рэтклиффа было дать понять, что если Кремль рассчитывает на полную сдачу Донбасса Украиной, то «этого просто не произойдет». Он также пытался донести, что продолжение войны не в интересах» России. Администрация Трампа специально выбрала для этих контактов главу ФСБ Александра Бортникова, влиятельного члена ближнего круга Путина, при участии которого ранее происходили обмены заключёнными, сказал один из собеседников издания.

Но точка зрения Рэтклиффа, как оказалось, сильно отличается от того, как на ситуацию смотрит Путин, отмечает WaPo. После визита главы ЦРУ Россия усилила удары по Киеву, в результате которых за последние 4 дня не менее 9 человек погибли, а также впервые пострадало главное здание СБУ.

Это может быть своего рода сигналом Вашингтону, что «Россия продолжает наступательную операцию и не видит смысла менять позицию на более гибкую», сказал WaPo источник, близкий к российскому дипломатическому корпусу.

Хотя проблемы в российской экономике нарастают, дефицит бюджета достиг 6,5 трлн рублей за 7 месяцев, из-за ударов по НПЗ страна потеряла треть производства бензина и столкнулась с топливным кризисом, в Кремле бытует убеждение, что еще несколько месяцев войны — не проблема для России, но огромная проблема для Украины, сказал собеседник WaPo из числа руководителей бизнеса.

«Путин надеется, что время на его стороне, поскольку несмотря на проблемы с топливом и (экономическим) ростом, население России не настолько готово протестовать, как украинское, — поясняет он. — Российское руководство полагает, что если они будут бомбить энергетическую инфраструктуру и водопроводы в Киеве и вокруг него, это приведет к максимальному общественному недовольству, и правительство будет вынуждено закончить войну».

Кампания бомбежек — это «все, что может сделать Россия», считает источник WaPo, потому что уничтожить украинскую армию и ресурсы, которые она имеет, «чрезвычайно сложно». Вероятнее всего, Бортников понимает риски продолжения войны — усиление дефицита топлива, рост потребительских цен и возможные протесты, продолжает собеседник WaPo: «Но он не пойдет к Путину и не будет убеждать его согласиться на мирную сделку по текущей линии фронта». (themoscowtimes.com)