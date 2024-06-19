Приянка Ганди-Вадра, сестра президента основной оппозиционной партии Индии «Национальный конгресс» Рахула Ганди, до последнего времени не занимавшая общественных постов и не участвовавшая в индийской политике напрямую, объявила об участии в своих первых выборах.

52-летняя Приянка входит в состав семьи Неру-Ганди, самой известной политической династии страны, так что за ее дебютом на выборах будут пристально следить.

В случае ее победы в индийском парламенте окажутся сразу трое членов политической династии: брат Приянки Рахул возглавляет оппозицию в нижней палате, а их мать Соня Ганди заседает в верхней, Совете штатов.

Соня Ганди — вдова бывшего премьер-министра Индии Раджива Ганди. Последний сменил на этом посту свою мать, Индиру Ганди после ее убийства в 1984 году.

Таким образом Приянка Ганди — внучка Индиры Ганди и правнучка первого премьер-министра Индии Джавахарлала Неру.

На проведенных недавно в Индии всеобщих выборах «Национальный конгресс» показал неожиданно высокий результат, хотя победу снова одержал блок премьер-министра Нарендры Моди.

Рахул Ганди, выставлявший свою кандидатуру сразу в двух избирательных округах, по итогам голосования получил депутатский мандат от обоих.

По индийским законам, человек не может представлять два региона одновременно, потому в одном из них (Ваянада) придется провести перевыборы, в которых и примет участие его сестра.

Точная дата повторного голосования еще не объявлена, но Приянка Ганди утверждает, что совершенно не волнуется по поводу выборов.