В Украине еще на три месяца продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. В целом они продлены до 18 августа. Верховная Рада Украины проголосовала за эти два решения сегодня.

Как передает #, об этом сообщает УНИАН.

324 народных депутатов проголосовали за закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине». Им предусмотрено продлить срок действия военного положения в Украине с 20 мая 2023 года сроком на 90 суток. То есть до 18 августа 2023 года.

Также приняли закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации», которым срок всеобщей мобилизации также продлен с 20 мая на 90 суток. Это решение поддержало 333 народных депутата.

В Украине военное положение определяется как особый правовой режим, вводимый в случае угрозы национальной безопасности.

В соответствии с законодательством во время военного положения может усиливаться охрана объектов критической инфраструктуры и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и вводить особый режим их работы.