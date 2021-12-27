Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев призвал НАТО в ходе переговоров по гарантиям безопасности потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он сказал в эфире телеканала «Наш».

По мнению экс-парламентария, Североатлантический альянс и Росси рассчитывают разделить сферы влияния в мире.

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока (ОДКБ), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — выразил мнение Мураев.

Он также отметил, что Вашингтон пойдет на любую сделку с Москвой, чтобы не допустить ее союза с Китаем. (Газета.ру)