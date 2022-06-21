В Украине погиб 52-летний военный из США Стивен Забельски.

Об этом сообщает газета Recorder (штат Нью-Йорк, где ранее проживал погибший). По информации издания, до 2018 года Забельски жил в Нью-Йорке, потом перебрался во Флориду. Более 30 лет проработал на стройке.

У американца остались жена и пятеро приемных детей, один внук, семь братьев и сестер, восемь племянниц, шесть племянников.

Анонимный источник The Washington Post в Госдепартаменте США подтвердил смерть военного.

Журнал Rolling Stone со ссылкой на несколько человек, знакомых с обстоятельствами смерти Забельски, сообщает, что он был ветераном армии США и погиб, подорвавшись на мине.

По информации в некрологах, Забельски погиб возле Дорожнянки (Запорожская область) 15 мая. (УНИАН)