В Украине перевели воинские звания на стандарты НАТО

Минобороны Украины распорядилось перевести воинские звания в армии на стандарты НАТО. Об этом 6 января сообщила пресс-служба МО Украины.

В приказе, подписанном министром обороны Украины Андреем Тараном, сказано, что такой переход — «еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств — членов альянса».

Также в приказе говорится, что «указанный перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) военным рангам НАТО».

В настоящее время Киев готовит проект Концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года, которая должна изменить армию. «Данное решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действию кадровым органам перейти на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру», отметил министр обороны Украины.

В Конституции Украины есть положения, определяющие курс государства на полноправное членство в НАТО и Евросоюзе, а в мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Годовую национальную программу под эгидой Украина — НАТО. В этом документе особое внимание уделяется переводу на стандарты НАТО и повышение совместимости украинской армии с вооруженными силами Альянса (rg.ru).