Силы обороны Финляндии переводят оружие солдат на стандарты НАТО, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на Министерство обороны.

Это решение обосновано совместимостью с другими странами-союзниками, надежностью поставок, наличием боеприпасов и производственных мощностей в Финляндии.

Прежде всего речь идет о переходе на новый калибр штурмовых винтовок, который составит 5,56 х 45.

Сейчас наиболее распространенными в Силах обороны являются штурмовые винтовки RK62, где используются патроны калибра 7,62 мм x 29 мм. Оружие создано по образцу самой распространенного в мире автомата Калашникова АК-47.

Новый калибр позволит снизить общий вес оружия и боеприпасов с 8,9 килограмма до 3,5 кг. Более высокая скорость полета пули и более прямая траектория увеличивают вероятность попадания. Кроме того, при меньшей отдаче и более прямой траектории проще освоить навыки стрельбы, считают в Минобороны.

Новые калибры будут вводиться поэтапно по мере обновления оружия. Автоматы с нынешними калибрами будут по-прежнему использоваться, но дальнейших приобретений оружия этого калибра производиться не будет.