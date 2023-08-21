Шарлиз Терон считает несправедливыми двойные стандарты красоты в отношении актеров старше 40 лет в Голливуде. Об этом актриса рассказала журналу Allure.

48-летняя актриса сказала, что она презирает концепцию, согласно которой мужчины «стареют, как изысканные вина», женщины — «как срезанные цветы».

«Я также думаю, что женщины хотят стареть так, как им кажется правильным. Я думаю, нам нужно быть немного более чуткими к тому, как мы все проживаем нашу жизнь», — сказала Терон.

По словам актрисы, ей нравятся возрастные изменения во внешности, которые происходят с ней.

«Люди думают, что я сделала подтяжку лица. Они говорят: «Что она сделала со своим лицом?» Я думаю: «Я просто старею!» Это не значит, что я сделала плохую пластическую операцию. Это именно то, что происходит», — заявила Шарлиз Терон.

Шарлиз Терон также отметила, что больше не будет набирать вес ради роли, потому что с годами ей стало тяжелее его сбрасывать.