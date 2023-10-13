Война, которая началась после нападения членов террористической организации ХАМАС на Израиль, набирает обороты. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу отправился в тур по арабским столицам, стремясь оказать давление на ХАМАС, в то время как Израиль готовит вероятное массированное наступление на сектор Газа, передает AFP.

Главный дипломат США встретился в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, давним партнером США, и президентом Палестины Махмудом Аббасом, а затем посетит Катар, Саудовскую Аравию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Накануне Блинкен прибыл в Тель-Авив, где он пообещал непоколебимую поддержку Израилю после неожиданного наступления ХАМАС 7 октября. И тут невозможно удержаться от проведения параллелей.

США почему-то не стали на сторону Азербайджана, на оккупированной более четверти века территории которого находились незаконные армянские вооруженные формирования, расформирования и вывода которых требовали соответствующие резолюции ООН. Эти армянские незаконные вооруженные формирования использовали методы, мало чем отличающиеся от тех, что взяты на вооружение членами ХАМАС.

Руководство карабахской хунты, большая часть которых задержана и находится ныне в Азербайджане, ожидая суда, виновны в преступлениях против мирного азербайджанского населения никак не меньше, чем лидеры ХАМАС виновны в убийствах мирных граждан Израиля. Но, увы и ах, мы не видим однозначной поддержки действий Азербайджана со стороны США. Наоборот, мы слышим даже критику в адрес официального Баку, призывы к введению санкций против нашей страны.

Увы, это не единственный пример пресловутых «двойных стандартов». Председатель Европейского парламента Роберта Метсола и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Израиль. Метсола воспользуется своим визитом, чтобы призвать к немедленному освобождению заложников, а также попросит создать гуманитарный коридор и защитить гражданскую инфраструктуру в секторе Газа.

«Мы здесь с посланием солидарности после самой ужасной террористической атаки, которую Израиль пережил за последние поколения», — написала она в социальных сетях. «Террор не победит. То, как мы реагируем, имеет значение», — сказала она, добавив: «Мы можем – мы должны – остановить ХАМАС. И делаем все возможное, чтобы смягчить гуманитарные последствия».

Во как! Нет, противостояние террору — правильный шаг. Но противостоять ему важно и нужно везде, а не фрагментарно.

Азербайджан на протяжении десятилетий ждал от мирового сообщества давления на Армению, которая держала под оккупацией 20% нашей территории, превратив ее в «серую зону», где процветали наркотрафик, где обучались террористы из самых разных стран мира. Армения использовала «минный террор» против Азербайджана. Она бомбила мирные азербайджанские города, что привело к гибели наших стариков, женщин, детей. Но никаких санкций против РА введено не было. Не было заявлений Роберты Метсолы о том, что «террор не победит».

Идем далее. Великобритания поддерживает решение ЦАХАЛа об эвакуации более 1 млн палестинцев на юг Газы. Об этом заявил министр обороны Британии Грант Шаппс. Он заявил, что Великобритания не знает подробностей плана Израиля, и было бы неправильно предполагать, что все произойдет мгновенно в течение 24 часов. «Правительство Великобритании поддерживает как право Израиля защищать себя таким образом, так и то, что Израиль заранее предупреждает о военных действиях, чтобы люди могли уйти. Это абсолютно правильно»., — изрек Г.Шаппс.

По его словам, боевики ХАМАС «прячутся среди гражданского населения, используя его в качестве живого щита», и они не предупреждали израильтян «перед тем, как начали рубить их головы». Четкая, однозначная позиция. Но ничего подобного, к сожалению, мы не услышали от Великобритании в случае, когда Азербайджан вынужден был бороться с армянским терроризмом на своих, оккупированных территориях. Хотя, лидеры карабахской хунты точно также прятались за спинами мирного армянского населения Карабахского экономического региона Азербайджана, как это делают лидеры террористической организации ХАМАС. И это — еще один из многочисленных примеров пресловутых «двойных стандартов». Которые невозможно искоренить. Нужно просто учитывать их наличие и сфокусироваться на укреплении Азербайджана — политическом, экономическом, военном.