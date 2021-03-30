В Украине оценили вероятность войны с Россией

Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил в интервью изданию «Гордон» в понедельник, 29 марта, что Киев не фиксирует подготовки России к военному конфликту, однако угроза такого развития событий есть.

По словам Хомчака, для начала вооруженных столкновений должны быть соответствующие действия со стороны России.

«Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся — и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет. Потому что для этого должны быть соответствующие факторы, соответствующие действия должны произойти со стороны Российской Федерации», — заявил он в интервью изданию «Гордон» в понедельник, 29 марта.

Главнокомандующий отметил, что на Донбассе периодически происходит эскалация конфликта. В частности, после договоренности о режиме прекращения огня на востоке Украины фиксировали до 50 обстрелов в месяц. Такую тенденцию фиксировали в августе и сентябре.

При этом Хомчак подчеркнул, что ВС Украины с момента объявления перемирия 27 июля 2020 года «выполняют те договоренности, которые были заявлены на высоком уровне».