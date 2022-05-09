8 мая полиция Берлина отобрала гигантский украинский флаг у советского мемориала. Кулеба отреагировал.

Берлин совершил ошибку, запретив украинскую символику. Нельзя ставить символы Украины и РФ на одну ступень.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отреагировав на инцидент с отобранным флагом Украины в Берлине во время мероприятий ко Дню победы в Европе.

«Отобрать украинский флаг у участников мирного митинга — это нападение на каждого, кто с этим флагом в руках защищает Европу и Германию от российской агрессии», — отметил он.

Напомним, ранее власти Берлина запретили 8 и 9 мая использование какой-либо украинской символики. Посол Украины в Германии назвал это «пощечиной украинскому народу».

Позже в Берлине разрешили символику Украины на мероприятиях 8-9 мая, однако с условиями. (tsn.ua)