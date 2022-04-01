Прокремлевские средства массовой информации распространяют фейк, что Украина создает модификации турецких «Байрактаров» с аэрозольным распылителем вирусов.

Как передает Укринформ, об этом Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины сообщает в Телеграме.

«ЦПД при СНБО Украины подтверждает, что прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации, якобы украинская корпорация «Мотор Сич» создает модификации турецких «Байрактаров» с аэрозольным распылителем вирусов», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ЦПД, запрос о технических характеристиках импортируемой военной техники — обычная вещь для всех стран, в том числе и России. «И вопрос к турецкой стороне относительно возможного распыления «Байрактарами» через аэрозоли является обычным информационным вопросом для авиационной техники, который никак не свидетельствует о намерениях Украины предоставить турецким БПЛА такую ​​возможность», — отметили в ЦПД.

В центре напомнили, что российское военное ведомство уже распространяло фейки, что в Украине «кололи перелетным птицам опасные вирусы» и затем их «должны были отправить на территорию России».