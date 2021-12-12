Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что на новом украинско-турецком заводе начнут создавать реактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа ANKA. Об этом сообщает «Диалог.ua».

Арестович отметил, что первый завод по производству беспилотников уже начали строить под Киевом, в городе Василькове.

«То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и тому подобное», — заявил Арестович.

Он подчеркнул, что речь идет не о поршневых беспилотниках, а о реактивных. По словам Арестовича, по характеристикам новое поколение ANKA будет превосходить БПЛА Bayraktar по всем характеристикам.

Советник главы офиса президента Украины добавил, что первая партия беспилотников должна быть выпущена в конце 2022 года.