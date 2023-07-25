Новый беспилотный комплекс Sirko запустили в серийное производство.

Как сообщилпредседатель наблюдательного совета компании Skyassist Игорь Криничко, для производства беспилотника удалось наладить связи с иностранными поставщиками нужных комплектующих. Производитель сотрудничает с Китаем, Израилем, Канадой, Тайванем и другими странами.

«Наконец можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас оно продолжается», — рассказал Криничко.

Комиссия Министерства обороны Украины уже разрешила использование БПЛА этого типа в Силах обороны.

«Сейчас идет кодификация. На мой взгляд, у государства в этих условиях не все гладко, но я вижу, что оно работает в этом направлении очень тщательно», – отметил Криничко.

Разработчики уже получили отзывы о беспилотном комплексе от подразделений на Купянском направлении, из Николаевской и Херсонской областей. Криничко также анонсировал демонстрацию обновленного БПЛА под названием Sirko 2 через несколько недель. (УНИАН)