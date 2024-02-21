Россия в настоящее время производит тысячи беспилотников в сутки, а производство танков увеличено в шесть раз.

Как сообщает ТАСС, об этом во вторник рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что увеличены не только количественные показатели производства танков — боевые машины совершенствуются и модернизируются.

При этом в 17 раз увеличилось производство беспилотных летательных аппаратов, в 17,5 раз возросли показатели выпуска артиллерийских боеприпасов. В целом «работа очень напряженная идет», — резюмировал Шойгу.