Нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука поймали.
Фото с пойманным политиком опубликовал в своих соцсетях президент Владимир Зеленский.
«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже», — написал Зеленский.
Примечательно, что Медведчук был в форме Вооруженных сил Украины и в наручниках.
Медведчук подозревается в госизмене и до начала полномасштабного вторжения России находился под домашним арестом. Накануне атаки россиян появилась информация о тайном выезде жены члена ОПЗЖ Оксаны Марченко в Белоруссию.
Вскоре сбежал и сам Медведчук.
У следствия тогда было несколько оперативных версий, где может скрываться кум Путина. Но глава ОГП отказалась раскрывать детали поисков Медведчука, только подтвердила, что ради этого привлекли специальную группу.