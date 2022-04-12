Нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука поймали.

Фото с пойманным политиком опубликовал в своих соцсетях президент Владимир Зеленский.

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже», — написал Зеленский.

Примечательно, что Медведчук был в форме Вооруженных сил Украины и в наручниках.

Медведчук подозревается в госизмене и до начала полномасштабного вторжения России находился под домашним арестом. Накануне атаки россиян появилась информация о тайном выезде жены члена ОПЗЖ Оксаны Марченко в Белоруссию.

Вскоре сбежал и сам Медведчук.

У следствия тогда было несколько оперативных версий, где может скрываться кум Путина. Но глава ОГП отказалась раскрывать детали поисков Медведчука, только подтвердила, что ради этого привлекли специальную группу.

 

image
(Пока оценок нет)