Нардепа от ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука поймали.

Фото с пойманным политиком опубликовал в своих соцсетях президент Владимир Зеленский.

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже», — написал Зеленский.

Примечательно, что Медведчук был в форме Вооруженных сил Украины и в наручниках.

Медведчук подозревается в госизмене и до начала полномасштабного вторжения России находился под домашним арестом. Накануне атаки россиян появилась информация о тайном выезде жены члена ОПЗЖ Оксаны Марченко в Белоруссию.

Вскоре сбежал и сам Медведчук.

У следствия тогда было несколько оперативных версий, где может скрываться кум Путина. Но глава ОГП отказалась раскрывать детали поисков Медведчука, только подтвердила, что ради этого привлекли специальную группу.