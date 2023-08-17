Генерал Федеральной службы охраны Геннадий Лопырев, курировавший строительство «дворца Путина» в Геленджике, скончался в возрасте 69 лет в исправительной колонии №3 в Рязанской области, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии по региону Виктор Боборыкин.

Он не назвал причину смерти Лопырева, но утверждает, что «никакого криминала нет».

По информации ФСИН, смерть Лопырева связана с некоей болезнью. Однако по данным The Moscow Times, генерал на здоровье не жаловался и готовился к условно-досрочному освобождению.

В 2017 году Геннадий Лопырев был осуждён на десять лет лишения свободы по обвинениям в получении взятки на сумму свыше шести миллионов рублей и незаконном хранении оружия. Сообщалось, что при обыске у него обнаружили ещё миллиард рублей.

Лопырев был ответственным за обеспечение безопасности государственных объектов на юге страны и следил за расходованием средств, выделенных на строительство резиденции на побережье Чёрного моря в Геленджике. Резиденция, по данным расследования команды Алексея Навального, была предназначена для отдыха президента России.