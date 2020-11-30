В тяжелом ДТП в Баку погибли студенты

Погибшие в ДТП в Хатаинском районе Баку были студентами Азербайджанского медицинского университета (АМУ).

Глава пресс-службы вуза Гюнель Асланова назвала их имена.

«В ДТП погибли три студента АМУ. Тунджай Мамедов и Егяна Мамедова учились на медико-профилактическом факультете, Сахиль Мустафазаде — на фармакологическом. Другой студент медико-профилактического факультета Илькин Агамирзоев получил тяжелые травмы. Все они работали добровольцами в клинике модульного типа для инфицированных коронавирусом», — сказала она.

Отметим, что авария произошла ночью на проспекте Нобеля. 21-летний Т.Мамедов, находившийся за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением на скользкой от дождя дороге. В результате машина на большой скорости врезалась в стену на втором этаже маркета.