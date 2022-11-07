Администрация Twitter заблокировала в воскресенье аккаунт комика Кэти Гриффин, у которой было более двух миллионов подписчиков, после того как она сменила имя на своей странице на Илона Маска. Об этом сообщил в Twitter владелец одноименной компании американский предприниматель Илон Маск.

«Она была заблокирована за то, что пыталась выдать себя за другого комика», — написал Маск, уточнив впоследствии, что владельцы аккаунтов, которые выдают себя за других людей, не указывая при этом, что они их пародируют, будут блокироваться навсегда.

С момента покупки Маском Twitter владельцы некооторых аккаунтов начали выдавать себя за известных людей, которые якобы были разблокированы или вернулись в соцсеть после смены собственника компании. Регулярно, например, появляются сообщения якобы от экс-президента США Дональда Трампа, хотя сам бывший президент заявил, что не намерен возвращаться в Twitter.