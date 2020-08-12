В Турции заявили, что хотят решить проблему с Грецией в Средиземном море путем диалога

Турция стремится урегулировать проблему с Грецией в Средиземном море при помощи диалога, сообщил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Турция хочет решить текущую проблему с Грецией в Восточном Средиземноморье путем диалога. Мы выступаем за соблюдение норм международного права и добрососедский [подход] как за столом [переговоров], так и за его пределами», — приводит слова главы турецкого оборонного ведомства телеканал CNN Türk.

Между тем ожидается, что 14 августа в Вене пройдет встреча министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса и государственного секретаря США Майкла Помпео, в ходе которой стороны обсудят незаконные, по мнению Афин, действия Турции в Средиземном море.

Вооруженные силы Греции 9 августа были приведены в боевую готовность из-за развертывания военных кораблей Турции в Эгейском море в связи с намеченными на 10-11 августа военными учениями со стрельбами в морской зоне между греческими островами Родос и Кастелоризо, а также из-за намерений Анкары отправить исследовательское судно Oruc Reis для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ Кастелоризо.

По сообщениям греческих СМИ, Oruc Reis находится сейчас в районе греческого морского шельфа, поблизости расположены военные корабли Греции. Греческие власти требуют, чтобы Oruc Reis и сопровождающие его семь турецких военных кораблей покинули эту зону.