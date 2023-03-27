В Турции завершился сбор подписей кандидатов в президенты.

Как передают турецкие СМИ, об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Турции (Yuksek Seçim Kurulu).

Глава высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер заявил о допуске к президентским выборам в стране четырех кандидатов, в числе которых действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом пишет газета Milliyet.

По словам Енера, в результате встречи, состоявшейся после окончания процесса сбора подписей, комиссия определила, что кандидатами в президенты на президентских и парламентских выборах, которые состоятся 14 мая 2023 года, станут Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже, Реджеп Тайип Эрдоган и Синан Оган.

Отмечается, что Эрдоган и Кылычдароглу были выдвинуты парламентскими фракциями и сбор подписей им не понадобился.