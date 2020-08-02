В Турции запретили туристам самим накладывать еду на «шведских столах»

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

«Система «все включено» и стандарты питания в отелях остаются прежними, но на «шведском столе» сейчас больше задействован персонал, который накладывает еду гостям и приносит тарелки с ней из буфета. Посуда и столовые приборы проходят дезинфекцию в рамках особых правил, разработанных минздравом Турции», — сказал собеседник агентства.

По его словам, правила, разработанные в стране для борьбы с коронавирусом, направлены на максимальную защиту туристов от инфекции.