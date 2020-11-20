В Турции за сутки от коронавируса скончалось рекордное число человек

В Турции за сутки от коронавируса скончался 141 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что за 24 часа заразились 5103 человека. В настоящий момент в тяжелом состоянии находятся 3990 больных. Всего в Турции заболели 435 273, погибли 12 084 человека.

Ранее министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что пандемия достигла второго пика.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 57 млн заболевших, 39 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались.