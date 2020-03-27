В Турции возрождается домашний шопинг с корзиной на верёвке

Старый способ совершать покупки, не выходя из дома с помощью корзины на верёвке, спущенной из окон квартир, вновь стал популярным в Турции после того, как был введён частичный комендантский час для людей в возрасте 65 лет и старше, чтобы обуздать распространение коронавируса.

«Раньше мы получали примерно 10 заказов в день, а сейчас это число достигло 50», — цитирует AFP слова бакалейщика Зафера Гюндогду из стамбульского района Ферикой.