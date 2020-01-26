В Турции спасатели нашли под завалами двухлетнюю девочку

Спасатели извлекли из-под завалов через сутки после сильного землетрясения на востоке Турции двухлетнюю девочку, сообщил журналистам глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.
Девочка находилась под завалами разрушенного здания в городе Элязыг вместе с матерью, которую спасли позднее. Девочка находится в сознании, она доставлена в больницу.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 21.55. После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
| 2020-01-26T08:36:07+00:00 26 января 2020, 10:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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