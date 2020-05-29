В Турции с 1 июня разрешат междугородние поездки

В Турции с 1 июня смягчится ряд ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в том числе будут разрешены междугородние поездки, заявил президент стран Реджеп Эрдоган. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Также жители Турции смогут вновь посещать пляжи, заповедники и парки.

Заработают кафе, музеи, детские сады.

Кроме того, с 1 июня к работе приступят госслужащие, ранее отправленные в отпуска или работавшие в «гибком» режиме.

Эрдоган также заявил, что Турция показала миру успех в борьбе против распространения коронавирусной инфекции.(Газета.Ru)