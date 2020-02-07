В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400

Предложение Анкары Вашингтону о создании совместной комиссии для оценки совместимости американских истребителей F-35 c российскими зенитно-ракетными комплексами C-400 все еще остается в силе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
«Идея о создании совместной комиссии по F-35 была озвучена нашим президентом еще в октябре. США занимает резкую позицию, и результата пока нет. Наше предложение все еще действительно. Шантаж по отношению к Турции по этой теме неприемлем», — сказал Калын журналистам.(РИА Новости)
| 2020-02-06T22:38:33+00:00 7 февраля 2020, 05:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss