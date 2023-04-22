В Турции произошло вооруженное нападение на бюро правящей Партии справедливости и развития (AK Partiya).

Как сообщают турецкие СМИ , в результате инцидента, произошедшего в Стамбуле около 22:15 по местному времени, нет ни погибших, ни раненых.

Сообщается, что один из двух человек на мотоцикле произвел 5 выстрелов в воздух, проезжая перед координационным бюро, а 4 пули попали в верхние этажи здания.

На место происшествия было привлечено большое количество сотрудников полиции. По данному факту проводится расследование.