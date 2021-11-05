В городе Нигде в центральной части Турции состоялся показ двух фильмов в рамках 6-го Фестиваля документальных фильмов тюркского мира, сообщает Агентство Анадолу.

В нынешнем году фестиваль проходит под лозунгом «9 стран, 9 городов, 1 фестиваль».

Мероприятие организовано Федерацией журналистов тюркского мира и Фондом культуры, искусства и кино тюркского мира при поддержке Главного управления кинематографии при Министерстве культуры и туризма Турции и Ассоциации муниципалитетов тюркского мира.

В рамках фестиваля в Университете имени Омера Халисдемира в Нигде были показаны кыргызский фильм Meerman («Мээрман») и азербайджанский фильм Biz («Мы»).

Глава Федерации журналистов тюркского мира Мендерес Демир сообщил, что целью фестиваля является представление культуры и искусства тюркского мира.

Демир отметил, что тюрки живут в пределах широкой географии — от Восточного Туркестана до Европы.

«Наша цель — рассказать о культуре и искусстве тюрок с помощью документальных фильмов, сначала представить их странам тюркского мира, а затем — всему миру. Именно с этой целью и организован Фестиваль документальных фильмов тюркского мира. Наша следующая цель, чтобы фильмы тюркского мира получили «Оскар» в 2022 году. Также мы хотим организовать аналогичный фестиваль художественных фильмов», — сказал глава федерации.