В Турции формируется инфраструктура для грузоперевозок беспилотными летательными аппаратами, сообщает Анадолу.

Модель управления БПЛА в гражданских целях разрабатывается Главным управлением гражданской авиации Турции (SHGM) с целью формирования более эффективной и безопасной системы полетов в воздушном пространстве страны.

В рамках новой модели, для 50 170 БПЛА, имеющих на сегодня разрешение на полеты в небе над Турцией, будут выделены воздушные коридоры. Перемещение беспилотных аппаратов будет отслеживаться посредством специального модуля во всех центрах управления полетами страны.

Благодаря новой системе, необходимость в механизме разрешения полетов отпадет. Специально для БПЛА будут выделяться коридоры для полетов между населенными пунктами, а также маршруты внутри города.

В SHGM сообщили, что в последнее время в Управление поступает большое число запросов на перевозку грузов, в том числе медикаментов, посредством беспилотников. В данной связи были ускорены работы и создана модель управления, которая работает пока в тестовом режиме.

Инициатива уже получила одобрение администрации губернатора Стамбула и Главного управления государственных аэропортов Турции.

Первый полет БПЛА с полезным грузом (лекарств) в рамках новой модели планируется осуществить до 6 июня между отделениями больницы Acıbadem в районах Каракей и Козъятагы в Стамбуле.

Беспилотники в Турции уже использовались в сфере здравоохранения для доставки крови и вакцин, в особенности в труднодоступные районы.

Интерес к грузоперевозкам БПЛА проявляют ведущие мировые технологические компании, фирмы, занимающиеся грузоперевозками, электронной коммерцией и продуктами питания.

Беспилотники в мире используются в самых разных областях: от сельского хозяйства до поисково-спасательных операций, от борьбы с лесными пожарами до управления дорожным движением, от прогнозирования погоды до радиовещания.