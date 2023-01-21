Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын отреагировал на разрешение сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

«Сожжение Священного Корана в Стокгольме — это явное преступление ненависти и человеколюбия. Мы решительно осуждаем это. Разрешение этого действия, несмотря на все наши предупреждения, является поощрением преступлений на почве ненависти и исламофобии. Посягательство на священные ценности — это не свобода, а современное варварство», — написал Калын.

Ранее сообщалось, что власти Швеции вновь разрешили лидеру датского ультраправого движения «Жесткий курс» (Stram Kurs) Расмусу Палудану публично сжечь копию Корана.