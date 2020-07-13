В Турции от COVID-19 вылечились свыше 195 тыс человек

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 195 671 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 19 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 5382.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 214 001, поскольку еще у 1008 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 46 492 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 4 021 947 анализов. (haberler.com)