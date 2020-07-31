В Турции определился самый успешный мэр в решении кризиса с COVID-19

В соответствии с опросом, проведённым частной исследовательской компанией SONAR Research, мэр Стамбула Экрем Имамоглу был признан самым успешным мэром Турции в борьбе с пандемией COVID-19.

В ходе опроса оценивались результаты деятельности мэров во время пандемии и общественное мнение об их достижениях.

Около 58,3% респондентов указали, что Имамоглу из Народно-республиканской партии (НРП) является наиболее успешным мэром в решении кризиса с COVID-19, за которым следует его коллега в Измире Тунч Сойер.

Мэр восточного турецкого города Эрзурум Мехмет Секмен из правящей Партии справедливости и развития (ПСР) стал третьим по популярности во время пандемии. Следующе место в списке занял мэр Анкары Мансур Яваш из НРП.

Мэр средиземноморской Антальи Мухиттин Беджек из НРП оказался на пятой позиции.

Надо сказать, что в топ-10 самых успешных мэров вошли пять представителей НРП и четыре правящей ПСР.