В Турции объяснили выход из Стамбульской конвенции по защите прав женщин

Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите прав женщин связано с тем, что этот документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью президента Турции.

Турция в субботу заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, соответствующий указ президента Тайипа Эрдогана был опубликован в официальном издании Rеsmi Gazete. Это вызвало негативную реакцию в США и ЕС, призвавших Турцию пересмотреть свое решение.

«Турция 20 марта в одностороннем порядке вышла из Стамбульской конвенции… Как известно, Турция первой подписала конвенцию, продемонстрировав твердую приверженность защите статуса женщин в обществе и борьбе с любым насилием в отношении их. Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Отсюда и решение выйти», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Турция — не единственная страна, которая серьезно обеспокоена Стамбульской конвенцией. «Шесть членов ЕС (Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия) не ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Польша предприняла шаги по выходу из конвенции, сославшись на попытку ЛГБТ-сообщества навязать свои представления о гендере всему обществу», — отмечается в заявлении.

Решение о выходе из Стамбульской конвенции никоим образом не означает, что Турция ставит под угрозу защиту женщин, страна не откажется от борьбы с насилием в семье, заявила администрации президента Турции.

«Президент Эрдоган подчеркивает, что Турция будет продолжать защищать права всех женщин, и борьба с бытовым насилием на основе принципа нулевой терпимости останется в центре внимания правительства. Правительство Турции предприняло конкретные шаги по защите прав женщин. Эти механизмы действуют. Турция будет осуществлять новые реформы в условиях растущего насилия в отношении женщин», — говорится в заявлении.

Отмечается, что выход из Стамбульской конвенции не окажет никакого влияния на осуществление «строгих, эффективных и реальных мер» по защите прав женщин. «Турция предпримет дополнительные шаги для повышения эффективности существующих мер против насилия в семье и в отношении женщин в рамках плана действий в области прав человека, который был обнародован в этом месяце», — заявила администрации президента республики.

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

Турция стала первой страной, ратифицировавшей конвенцию, за ней последовали еще 33 страны.

Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия «гендер».